Michelle Alexander sobre Christian Domínguez: "Tendría que que hacerle un contrato para que no mire a sus compañeras"

Michelle Alexander tal parece que no olvida el desplante que Christian Domínguez le hizo cuando lo criticó por su relación con Isabel Acevedo en 'El Gran Show'. La productora sostuvo no está en sus planes que el cumbiambero forme parte de sus producciones.



Michelle Alexander, que hoy presentó a la prensa su nueva producción 'Chapa tu combi', sostuvo que "no hay un personaje para él, no me provoca tampoco" y que "lo he visto bien flaco, feo. Está horrible. Se ha jalado la cara, se ha operado los párpados, creo. Pero más allá del chiste, por ahora no tengo ningún plan con él", agregó Michelle.

Asimismo, Alexander indicó que si vuelve a tener entre sus filas a Christian Domínguez tendría que hacerle un contrato "con algunos puntos para que no mire a ninguna de sus compañeras".



Sin embargo, resaltó que durante el tiempo que Christian Domínguez trabajó con ella, "él respetó la casa y "no ha tenido ninguna sacada de vuelta".

DEBERÍA IR AL PSICÓLOGO



En entrevista con Trome, Michelle Alexander sostuvo que no le parece adecuado el comportamiento de Christian Domínguez por ‘seguir sacándole la vuelta a sus parejas’.



"No tengo ningún problema en decirlo, porque es algo que se ha visto. Creo que debería ir a un psicólogo, pues debe tener un problema...", recalcó Alexander.

"Si es feliz siendo así, sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él, por su familia, por las mujeres que le creen. Todas ya deben saber a lo que se someten".



Además, fue clara en indicar que no es amiga de Isabel Acevedo ni lo será.

