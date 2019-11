La productora Michelle Alexander está contenta por la buena sintonía de su telenovela ‘Chapa tu combi’ y resaltó que la producción de América Televisión le saca mucha ventaja en rating a ‘Magaly TV, la firme’.



“Tuvimos un superestreno y hemos tenido capítulos donde el rating ya se estableció. Los números son bastante buenos y estoy agradecida con el público. A mucha gente le gusta la historia de la novela porque ven retratada la sociedad y todo lo que se vive ahora”, indicó.



La novela ‘Chapa tu combi’ compite con el programa de Magaly Medina...

Hace tiempo que le sacamos bastante ventaja. Lo digo en chiste, nadie me cree, pero ya no miro los números ni nada porque me agoto y estreso. Sé que nos va bien y creo que hay público para todos los canales, para los programas de espectáculos (‘Magaly TV, la firme’), concurso de talento (‘Yo soy’) y telenovelas. Mientras cada uno esté contento, bestial. Yo soy feliz.



CRITICA A CUMBIAMBERO

En tanto, Michelle Alexander también criticó a Christian Domínguez, quien se comprometió en visitar el programa ‘El show después del show’ y no se presentó.



“Las personas tienen que honrar su palabra y si asumes un compromiso, tienes que cumplir y no mentir. Si no quieres, no vas, pero no tienes que mentir y decir que vas a ir. Eso no es profesional ni lo hace una persona respetable”, acotó.