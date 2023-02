Michelle Alexander se mostró muy feliz porque su hija Adriana Álvarez se casó con el actor André Silva, a quien considera un hijo, y nos contó que la boda fue sencilla y muy romántica, donde los invitados bailaron al ritmo del Grupo 5.

Michelle, hace unos días se casó tu hija Adriana con el actor André Silva, ¿cómo te sientes?

Muy feliz, contenta de ver a André y Adriana tan felices, es una reafirmación del amor que se tienen. Ellos tienen una familia formada, pero decidieron casarse porque querían tener la bendición de Dios. Ese día era el bautizo de Luciana y aprovecharon para hacer un matrimonio religioso pequeño, y ya el sábado fue el matrimonio civil.

¿Cómo te llevas con André?

Lo conozco desde antes que salga con Adriana y ya tienen como diez años de enamorados. Es un hijo más y todo bien. Estoy feliz que mis dos hijos hayan formado su familia.

Se vio en redes sociales a Adriana y André bailando una coreografía del tema ‘El ritmo de mi corazón’ en su boda...

Sí, a ambos les encanta la cumbia y decidieron que el primer baile tendría que ser ‘El ritmo de mi corazón’. Además, Adriana tiene una cercanía con Christian, lo conocemos desde chiquito, desde que hicimos la miniserie ‘Puro corazón ’.

El Grupo 5 puso a bailar a todos...

Sí, claro, fue una boda sencilla, con muchos detalles, fue la boda soñada de Adriana y André, mágica y romántica. Escogieron a Laguna Pai para tocar en la ceremonia y el Grupo 5 les encanta.

Gigi Mitre dijo que André ‘se ganó porque la productora es la suegra’, ¿te molestó?

Para nada, porque yo me conozco y conozco a André. Rodrigo y Gigi son divertidos y no me molesta. He leído en redes también, pero pienso que es un comentario ligero y lo hacen para divertirse. Conozco la calidad actoral, profesional y de persona de André, trabaja conmigo desde antes que estuviera con Adriana . Si lo dijeran en serio me parecería una mezquindad porque finalmente yo no soy la ‘todopoderosa’ y él es un gran actor, tiene una carrera propia. No me afecta, me río.

¿Cuándo comenzarán a grabar ‘Luz de Luna 3′?

Ya viene, Adriana y André no pueden irse de viaje a ningún lado porque tienen que trabajar. Estamos preparando ‘Luz de Luna’.