La productora Michelle Alexander condenó la violencia contra la mujer y dijo que en sus telenovelas, como ‘Luz de luna’ que estrenará este lunes a las 9:30 de la noche por América Televisión, está vigente siempre el mensaje del respeto a la mujer y la no agresión .

“ Lamento mucho lo que estamos viendo (por el caso de Dalia Durán), no solo yo sino muchos condenamos toda la violencia que se ejerce contra la mujer y los niños, y no debemos permitir que eso pase. Este mensaje está siempre en todas nuestras telenovelas y justo se da esta coyuntura. Lo primero que hay que hacer es educar bien y hablar de estos temas en familia. Ya antes lo abordamos en ‘La piel de Alicia’ porque estos casos no deben suceder ni normalizarse en nuestras vidas. En esa oportunidad , tuvimos la asesoría de terapeutas que se encargaron de darnos pautas sobre el tema. La norma en una pareja debe ser el amor y respeto, una discusión tal vez, pero con entendimiento, sin conflictos y castigar lo que está mal”, detalló la directora de ‘Del barrio producciones’.

Productora Michelle Alexander asegura que hay 'química' entre la pareja protagonista y 'se van a enamora de su historia de amor'

Michelle Alexander también remarco que esta nueva propuesta que presentará en la pantalla chica, la podrá ver toda la familia porque habla sobre el amor.

“No sé qué número de producción es está, creo que la 40 y es muy especial, porque hace dos años tuve la idea de hacer esta historia de padre con su hija, porque en los hogares no solo es la mamá que saca a los hijos adelante, también hay padres que desempeñan ambos roles, y por eso quise resaltar esto y por supuesto la música. Aquí vamos a celebrar la vida y el amor, se van a enamorar de esta historia y disfrutar de canciones maravillosas a cargo del increíble Juan Carlos Fernández”, sostuvo.

PAREJA CON ‘QUÍMICA’

La productora Michelle también se refirió a la ‘química’ que hay entre los protagonistas de la historia , roles que recaen en los actores André Silva y Vanessa Silva de nacionalidad venezolana.

“Cuando dirigí la escena que ven en la promoción de la telenovela donde se ve al ‘León de la cumbia’ (André) y ‘Luna Mujica (Vanessa) dije: Ellos son, por la ‘química’ que transmiten. Estoy segura que se van a enamorar de esta historia, de sus personajes y de la pequeña Naima, (‘Luz’)”, precisó.

Muy pronto llegará "Luz de luna" a las pantallas de América TV, no te pierdas el nuevo avance de la novela de amor y cumbia. (Fuente: América TV)

PRESIÓN POR RATING.

Asimismo, Michelle dijo que el rating es una presión muy grande, pero que el apoyo de los televidentes ha hecho el camino más llevadero.

“Tener nuestras producciones en el ‘prime time’, en América Televisión y liderar, es una responsabilidad grande que me pesa todos los días sobre los hombros, gracias a Dios y al equipo y a la confianza del canal salimos airosos, pues hacer ficción en las condiciones que vivimos (por la pandemia) es muy complicado”, detalló.





