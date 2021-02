Michelle Alexander saca cara por Melissa Paredes y niega ‘jalar’ a Ethel Pozo a sus novelas

Michelle Alexander dijo que le causó gracia que Rodrigo González comentara que Melissa Paredes llegó a la conducción de ‘América hoy’, por un favor que ella le pidió a Gisela Valcárcel para que su novela ‘Dos hermanas’, la cual protagoniza la actriz, ‘tenga más pantalla’.

“Me da mucha risa porque eso no es verdad. Tengo más de 30 años en televisión, hace 10 que hago novelas en América y gracias a Dios todas (sus producciones) han tenido éxito. Melissa está en ‘América hoy’ por pedido de la producción del programa. En un principio dije no porque Melissa no tenía tiempo por la novela, pero también tiene derecho a crecer profesionalmente”, sostuvo la directora de ‘Del Barrio Producciones’.

¿Es cierto que ‘jalarás’ a Ethel Pozo para una de tus novelas?

No, no está entre mis planes. Tengo claro las novelas que haré este año, sé que ella ha estudiado actuación, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conversar.

Magaly Medina dijo que Melissa era ‘desangelada’ y Rodrigo tuvo comentarios similares…

No voy a comentar nada porque no es mi costumbre. Si Melissa Paredes fuera ‘desangelada’ no hubiera tenido un rotundo éxito en ‘Ojitos Hechiceros’ como protagonista.