Michelle Alexander rompió su silencio sobre el escándalo de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tras haber contado con la modelo para algunas telenovelas suyas. La conocida productora de televisión cuestionó que la actriz haya permitido que su madre Celia Rodríguez se presentara en televisión para despotricar.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió singulares mensajes en clara referencia a la presentación de la mamá de Melissa Paredes en el programa de ‘América Hoy’, donde se enfrentó EN VIVO con Janet Barboza.

“Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes”, “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, escribió Michelle Alexander.

Sin embargo, la prensa de Infobae se comunicó con ella para consultarle directamente y terminó por confirmar que los mensajes sí eran para la modelo Melissa Paredes.

“No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto. A quien se refiere no he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero. Pero no voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, sentenció la productora de Luz de Luna.