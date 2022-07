La productora Michelle Alexander afirmó que Ethel Pozo es una buena mujer y que le desea la mayor felicidad a ella y a su hermano Julián, que se casarán en setiembre.

“Yo no voy a hablar de eso (boda de Julián y Ethel), porque es un tema familiar y personal. Yo le deseo la felicidad del mundo, que sean felices”, señaló Michelle, quien añadió que con Julián hay un ‘cariño especial y diferente’.

“Julián es hijo de mi padre con su última esposa y lo conocí cuando falleció mi papá, creo que tenía 4 años. Nos dejamos de ver, hasta que me enteré, hace como 10 años me parece, que trabajaba en Movistar Deportes y era asistente de cámaras. Entones, le escribí al Facebook y nos juntamos un día, nos emocionamos mucho y le pedí que trabaje conmigo. Julián empezó como asistente de cámaras, pasó a camarógrafo, asistente de producción. Se fue a Cuba a estudiar para ser director, regresó y poco a poco empezó a dirigir y ahora es uno de los directores de nuestro staff. Entonces, hay un cariño muy especial y diferente porque no hemos crecido de niños, no hemos sido cómplices de nuestras travesuras. Nos conocimos de grandes, nos queremos y lo que más quiero es que sea feliz”, indicó.

¿A Ethel la conoces hace mucho tiempo?

Con Ethel no somos amigas, nos conocemos de ‘hola y chau’, hemos conversado algunas veces porque hemos coincidido en reuniones. Obviamente sé quién es, sé que es una buena mujer, en el mejor sentido de la palabra, sé que es una buena madre, que ha sacado adelante a sus hijas, es una ‘mamá gallina’ absoluta y además sé que quiere mucho a mi hermano.

Tiene tu bendición...

Yo no tengo que bendecir a nadie, los dos son adultos... Yo estoy feliz porque él es feliz. Creo que él quiere a Ethel y Ethel lo quiere a él, y creo que van a formar una linda familia, que sean muy felices.

Están criticando a Ethel porque dijo que pedirá un préstamo para su boda...

Esas son tonterías, yo no me meto en esas cosas. Yo estoy feliz porque él es feliz. Como digo que sean felices, no necesitan mi aprobación porque yo no soy la mamá ni nada, pero estoy muy contenta por ellos.

De otro lado, afirmó que ella no le ha cerrado las puertas de su productora a Melissa Paredes ni a ningún otro artista.

“Yo no le cierro las puertas a nadie, ni siquiera le pondría nombre propio. Si es una buena actriz o actor y creo tanto en su talento, y digamos que todas sus cualidades son perfectas para un personaje que yo tenga en alguna ficción, la llamaré. Si quiere trabajar conmigo, trabaja y si no quiere, se lo pierde (risas), pero yo no le cierro las puertas a nadie”, finalizó.

