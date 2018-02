¿Michelle Soifer tuvo un affair con Bruno Agostini mientras estaba con Erick Sabater? [VIDEO]

¡Qué fuerte! Un rumor que viene circulando ya desde el 2017 sobre un supuesto affair entre Michelle Soifer y Bruno Agostini volvió a sonar con fuerza. La expareja del español, Yuri Hernández, contó que el español le reveló que mantuvo algo con la popular 'Michi'.

Todo sucedió en el programa 'Amor de Verano'. Erick Sabater se presentó en el programa y mostró un audio de Michelle Soifer cuando ambos habían terminado la relación. En el material difundido, la chica reality le pedía a su ex reconsiderar su romance, pero él se negó.

En ese momento, Yuri Hernández, expareja de Bruno Agostini, le envió un mensaje a Erick Sabater donde pedía que le pregunten sobre algo que habría pasado entre el español y Michelle Soifer cuando ambos estaban en Combate.

Bruno Agostini, que estaba enlazado vía teléfono con Amor de Verano, minimizó el mensaje y dijo que se trataba de una persona despechada que solo buscaba pantalla para figurar. Sin embargo, nadie esperó que Yuri Hernández se comunique con el programa.

"Yo no me voy a quedar callada, no me voy a dejar manipular más. Si un día yo fui y salí a hablar en un programa de usted, agradezca que no lo destruí y me manipuló para que me queda callada. Ahora las cosas son diferentes", declaró Yuri Hernández.

Dispuesta a contarlo todo, la colombiana reveló que, mientras era pareja de Bruno Agostini, él le confesó que sí mantuvo un affair con Michelle Soifer. La ex del español enfatizó que no podía probar el hecho porque fue algo que el combatiente le confesó, pero esperaba que diga la verdad.

"En el tiempo que yo estuve con Bruno Agostini, él me confesó que se veía con Michelle mientras ella tenía una relación con Erick. No tengo pruebas. Estoy aclarando. Por eso quiero que se lo pregunten a Andrés (amigo de Bruno) a ver si es capaz de decir la verdad y Bruno que está escuchando", indicó Yuri Hernández.

Ante esta situación, Bruno Agostini ninguneó a su expareja y dijo que le enviaría carta notarial por decir que tuvo un affair con Michelle Soifer sin tener prueba alguna. Además, negó que algo haya pasado con 'Michi'.

¿Qué tendrá que decir Michelle Soifer ante esta nueva acusación? El 2017, cuando se le preguntó a Erick Sabater sobre este rumor, él manifestó que le preguntó a Bruno Agostini directamente y él, entre risas, se lo negó.

