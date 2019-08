Michelle Soifer afirmó que quiere mucho a modelo Giuseppe Benignini y los verán siempre juntos

Todo parece indicar que Michelle Soifer estaría cerca de oficializar su nueva relación sentimental con el modelo Giuseppe Benignini, quien la acompañó a la reciente gala de ‘El artista del año’ y cariñosamente lo llama ‘Principito’.



“Me ha venido a acompañar porque sabe lo estresada que he estado esta semana, así que el ‘Principito’ ha venido conmigo. Nos llevamos muy bien, tenemos muchos amigos en común, entrenamos en el mismo sitio, así que nos seguirán viendo juntos, pues lo quiero mucho”, comentó Michelle Soifer.



En tanto, el venezolano no tardó en elogiar a la también cantante.



“Michelle (Soifer) es una chica superguapa, talentosa, pero solo somos amigos. Es una mujer con un gran corazón, humilde, así que le deseo lo mejor. Quiero que sea feliz con quien sea, soltera o casada, pero que sea lo más feliz que pueda, porque eso es lo más importante”, aseveró Giuseppe.



‘LLORANDO SE FUE’

​

Asimismo, Michelle Soifer interpretó el tema ‘Llorando se fue’ en la pista de baile y no dudó en enviar una indirecta a su expareja, Kevin Blow.



“En silencio, pero llora. ¿Quién se fue llorando? Todos, pero no es para nadie en especial. Es la canción que me tocó y ya”, agregó.



‘HIZO EL RIDÍCULO’



En tanto, Santi Lesmes comentó que Michelle Soifer hizo ‘el mayor ridículo’ en la pista de ‘El artista del año’ y le parece justa su sentencia.



“Sin estar ahí (de jurado), tengo claro que no ensayó, ha improvisado. La deberían haber expulsado directamente. Ella se ha acostumbrado a estar cerca de los sanguchitos y la pista le queda grande. Tuvo la suerte de tener un jurado que son monjitas de convento”, dijo.



(Deyanira Bautista)