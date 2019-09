Michelle Soifer amenaza con demandar a Kevin Blow por hablar de ella en El Valor de la Verdad

Michelle Soifer asegura que le entablará una demanda a su expareja, Kevin Blow, tras los detalles que dio en ‘El valor de la verdad’ sobre las supuestas infidelidades de la popular ‘Michi’.



“Me sentí mal, afectada, pero no pensé que me iba a afectar tanto”, confesó Soifer tras bajar de la pista de baile de ‘El artista del año’.

“(Kevin) tendrá sus motivos, por más odio que me tenga, nada amerita que haga esto, por más rabia y dolor. No creo que sea amor, porque el amor no hace daño. Una mujer tiene que saber lo que dice de un varón y un varón tiene que comportarse como un caballero”, enfatizó la cantante.

“Yo, de verdad, voy a tener que salir a aclarar de todas maneras muchas cosas, porque esto ya se está saliendo de control”, añadió Soifer.

Sobre la supuesta noche de pasión que habría pasado en una suite de 2500 dólares de un lujoso hotel miraflorino con Jefferson Farfán, Michelle dijo que es una acusación ‘fuerte’ y que prefería gastar ese dinero en un viaje antes que en una suite.

HUBO AGRESIÓN



En tanto, Kevin Blow reveló en ‘El valor de la verdad’ que Michelle Soifer le ‘rompió la nariz’, pero reconoció que él también agredió físicamente a la participante de ‘El artista del año’.

“Escondió mi celular, me acerqué con una botella de agua y ella estaba acostaba en la cama chateando. Le dije: ‘Si no me das mi celular, te voy a mojar’. Le eché un poco de agua para que vea que no estoy jugando, se paró de la cama y me tiró una cachetada. Me miré al espejo y tenía la nariz un poco doblada. ¿Si la agredí? Ella me arañó, la agarré de las manos, se resbaló, llegamos al piso y le dije que hasta que no me pida disculpas no la iba a soltar”, sostuvo Blow.

Además, contó que le fue infiel a Michelle antes de viajar a República Dominicana y que sigue amando a la cantante.



“Fue por venganza. Le quería hacer sentir lo que ella me hizo sentir a mí. Estuve con una persona en el cuarto de Michelle. Si la amo, pero no es un amor que alcanza para perdonar todo lo que sucedió”, acotó. (F.L.)