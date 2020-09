Michelle Soifer sorprendió al revelar detalles de su proceso alimenticio y emocional que afrontó al bajar de peso gracias a la operación de banda gástrica. La guerrera indicó que ‘extraña sus piernas’ ahora que ha perdido varios kilos.

Michelle Soifer conversó con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sobre su reciente operación y, pese a las críticas y cuestionamientos a su salud, indicó que se siente bien y está completamente sana.

“Lo más importante es como yo me siento y yo me siento feliz, me siento renovada, siento que he vuelto a ser yo, porque por tanto tiempo estuve con sobrepeso que ya la gente se acostumbró y dijo, ‘queremos a la Michi de siempre’, pero no, esa no era la Michi de siempre, esa era una Michi que tenía sobrepeso, un problema lumbar, prediabetes”, indicó Michelle Soifer en el programa ‘América Hoy’.

Michelle Soifer habló sobre cómo le afectaron los comentarios negativos por su peso. (TROME)

Tras haber llegado a pesar cerca de 80 kilos, Michelle Soifer comentó también que se encuentra muy contenta con su actual figura aunque reconoce que ‘extraña partes de su físico anterior’. "Debo reconocer que extraño mis piernas y mis pompas. siento que cuando bailo ya no hay movimiento”, agregó.

Por otro lado, Michelle Soifer reveló que le afectó mucho cuando se burlaban por su sobrepeso antes de someterse a una operación para bajar unos kilitos. “Tengo mucha personalidad, pero dentro de esta coraza, hay una persona muy sentimental”, precisó.

