Michelle Soifer no se amilana ante nadie. La participante de Esto Es Guerra ha demostrado durante todos estos años en TV que tiene un carácter indomable y que nunca se calla cuando tiene algo que dejar en claro.

En la última edición de Esto Es Guerra, Michelle Soifer le dijo de todo a Rosángela Espinoza tras haberse negado a votar por su salida o permanencia en el programa. La chica selfie culpó a su compañera de haber causado la situación y eso no fue tolerado por Michi.

Por ese motivo, Michelle Soifer dejó a Rosángela Espinoza sin palabras al atacarla y decirle que tiene un corazón 'negro' por sus acciones y por querer siempre quedar como la víctima ante cualquier tipo de situación.

Michelle Soifer arremete contra Rosángela Espinoza. Video: Esto es Guerra

Rosángela Espinoza terminó con lágrimas en los ojos y prefirió no decir nada sobre el enfrentamiento con Michelle Soifer. Después, la chica selfie justificó su llanto y e indicó que ella no es débil por llorar.

Tras la publicación de Instagram de la participante de Esto Es Guerra, Michelle Soifer también decidió responder. Usando su red social, Michi envió un fuerte mensaje, indicando que ella nunca se hace la víctima y que todos saben como es ella.

"Prefiero mil veces quedar como la bruja de la historia a quedar como la hipócrita víctima del año" No soy una persona cambiante. Soy tal cual y ustedes me conocen años ya! Hay muchas cosas que ustedes no saben. Pero lo que sí saben es que estas cosas solo me las pueden hacer a mi ! Porque yo aguanto todo no? #real #soyyo #noalahipocresia #noalafalsedad #love #lovemyself", escribió en Instagram Michelle Soifer.

Michelle Soifer sobre Rosángela Espinoza Michelle Soifer sobre Rosángela Espinoza

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE