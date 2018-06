Michelle Soifer le puso un toque tropical a la canción 'Smooth Criminal' en El artista del año [VIDEO]

Michelle Soifer fue aplaudida a rabiar por los asistentes al programa El artista del año, el cual es conducido por Gisela Valcárcel. Ello porque, como se vio en la más reciente edición del sabatino, la 'guerrera' hizo una presentación basada en una de las canciones más conocidas del desaparecido Michael Jackson: 'Smooth Criminal'.

Lo curioso del asunto es que Michelle Soifer le puso un toque tropical a su performance. Varios bailarines, como se vio en El artista del año, la acompañaron en su participación.

"Yo no estoy nada lista (...) Bueno, yo he preparado un musical de Michael Jackson. Le hemos hechos una variación que me gusta", sostuvo Michelle Soifer en El artista del año, donde también se animó a realizar el conocido 'Moonwalk'.

CHAU

Por otro lado, se conoció que el salsero Josimar se despidió, de manera definitiva, del espacio de Valcárcel en América Televisión. Su salida, comentó, no significa que se distanciará del todo de El artista del año ya que seguirá apoyándolo en sus redes.

“He decidido que ya no voy a estar en el programa. Hay muchos competidores grandes y el lugar de El artista del año es para ellos. Yo me voy a un lado”, dijo el cantante.