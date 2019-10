Michelle Soifer asegura que nada de lo que digan Kevin Blow o Jeyci Pérez 'la podrá destruir' | FOTOS

Michelle Soifer aseguró que nada de lo que digan Kevin Blow o Jeyci Pérez la podrán destruir, y solo responderá a través de sus abogados. Además, dijo que hace su vida tranquila al lado del ‘Principito’, Giuseppe Benignini sin esconderse ni ocultarse de nadie.

“No sé qué tan fuerte puedo seguir siendo para soportar todos esos ataques, pero yo me siento agradecida por todo el cariño que me da el público. Dios sabe a qué guerreros les da sus batallas más fuertes, y yo cuando ensayo y canto me olvido de todo”, comentó la participante de ‘El artista del año’.

¿ Qué les deseas a personas como Jeyci o Kevin, que te han mencionado y se refieren a tu familia?

Nada, yo sigo para adelante. Mis abogados se encargarán de responder todo, yo no lo haré en los medios. Tengo la cabeza en alto, no me escondo ni me oculto de nadie, mi propósito en la televisión es hacer música, entretener.

Coto y Erick Sabater te han deseado lo mejor...

También lo mejor para ambos. Coto es mi amigo y con Erick hablé hace poco y espero que ambos sean felices.



Y tú siempre al lado de Giuseppe...

Siempre con él, disfrutando de la vida, disfrutando uno del otro, es un chico muy lindo y no le hacemos daño a nadie.

Por otro lado, Michelle llegó a la semifinal de ‘El artista del año’ tras recibir un comodín secreto del programa.



“Agradezco la confianza del programa y voy a dar lo mejor en la semifinal porque quiero ser cada día una mejor artista. Sé que se viene una gala muy complicada pero me encantan los retos”, añadió Michelle.