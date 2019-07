Michelle Soifer dice que 'una leona no está para gatitos' y prefiere permanecer sola | FOTOS

Michelle Soifer aseguró que ahora que está soltera, está ‘más pedida’ y sí tiene pretendientes, pero prefiere permanecer sola.

La popular ‘Michi’ se puso nerviosa cuando Tilsa y Cathy Sáenz comentaron que viene recibiendo mensajes de un misterioso galán.

“Solo puedo decir que desde que estoy soltera, estoy pedida, mentira, ja, ja, ja... soy soltera, sola, estoy bien así. Me siento feliz soltera... ahora, si me quieren presentar un galán, puedo (aceptar) porque soy una mujer soltera”, indicó la ‘Sol.

Sobre los galanes que la pretenden, dijo que tienen que hacer méritos y una ‘leona no está para gatitos’.

“Tienen que hacer méritos, así nomás no... es más, quiero estar un buen tiempo sola... No voy a perder el tiempo, hay que buscar algo bien”, comentó.

Sin embargo, cuando Gisela le preguntó qué dejó cuando estaba enamorada, Michelle respondió: “Creo que dejé de ser yo, pero más que lo que dejé, es lo que perdieron”.

VUELVE A LA PISTA



Por otro lado, Michelle y Santi Lesmes tendrán el próximo sábado un ‘versus de baile’.

“Esperé una persona de mi nivel, que dé la talla, porque Santi lo único que hace es competir conmigo por quién se pone más brillos en el cuerpo. Hace mucho que no bailo, pero a Gisela no le puedo decir que no. No sé cómo va a salir mi baile, yo siempre lo friego, pero él tiene su trayectoria, es un showman”, afirmó.

Por su parte, Lesmes señaló que no tiene que demostrarle nada a nadie y que él le pondrá fin a la carrera de la Soifer.

Por último, apostaron que si Santi pierde, estará en el backstage y le servirá los sanguchitos a Michelle, pero si sucede lo contrario, la ‘Sol’ verá la próxima gala desde su casa.