Michelle Soifer aseguró que le afectaba que le digan “cumbiambera”

La cantante Michelle Soifer aseguró que en el pasado le afectaba que la llamaran “cunbiambera” debido a que la gente lo decía de manera despectiva. Sin embargo, con el paso de tiempo aprendió a sentirse orgullosa de haber sido parte del mundo de la cumbia.

Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’, donde Tula Rodríguez le hizo diversas preguntas sobre su pasado musical. En ese momento, ‘Michi’ recordó sus inicios en la agrupación ‘Alma bella’.

“Fue difícil (ser parte de ‘Alma bella’) al inicio porque yo era parte de la iglesia mormona. Hoy soy cristiana, pero en ese entonces, era mormona. Para nosotros era: ‘Michi, ¿vas a salir con ese vestuario tan provocativo de Alma Bella? Pero debo reconocer que fue la mejor decisión que tomé”, contó Michella Soifer.

“(‘Alma bella’) Me dio la oportunidad de bailar y cantar a la vez. Yolanda fue mi maestra. Estar en un escenario con miles de personas. Cuando subía al escenario era una energía. Y me permitió compartir más y tener ese acercamiento con el público que todos los artistas hoy extrañamos”, añadió.

Tula Rodríguez aprovechó la oportunidad para consultarle si le afectaba que le digan ‘cumbiambera’.

“Sí, en algún momento me afectó porque las personas lo decían por el lado despectivo, pero yo soy feliz y orgullosa de ser cumbiambera, de ser vedette como me dicen por qué ser vedette el significado real es ser una artista completa”, respondió con una gran sonrisa.

Michelle Soifer lanzará tema ‘La Nena’

La cantante Michelle Soifer lanzará este viernes 5 de marzo su tema ‘La nena’ que marca su regreso al mundo de la música, pero esta vez lo hará con el género urbano.

“5 de MARZO sale La Nena. ¡Ay que emoción estoy ansiosa! Empezamos la cuenta regresiva”, escribió Michelle Soifer en su cuenta de Instagram, donde hace poco aseguró que este tema busca empoderar a las mujeres.

Michelle Soifer regresa a la actuación

El fin de semana pasado, Michelle Soifer dejó entre ver en el programa de Mathías Brivio, ‘Más vale tarde’ que participará en la novela que alista ProTV, ‘Junta de Vecinos’ donde la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la actriz argentina Bárbara Torres, recordada por interpretar a ‘Excelsa’ para la serie mexicana ‘La familia P. Luche’, tienen un rol protagónico.

“Estoy grabando música, ensayando mis bailes… Acabo de terminar de grabar una novela que saldrá muy pronto. No me vayan a criticar mi actuación, ojalá que les guste. He tenido la oportunidad de compartir con dos actrices internacionales buenísimas, y he aprendido mucho. Mi personaje no es mala, sino que le toca vivir una vida difícil”, contó Michelle Soifer.