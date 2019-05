Michelle Soifer se burló de Erick Sabater: "Que siga hablando, sé que la calle está dura"

Michelle Soifer restó importancia a las polémicas declaraciones de Erick Sabater en ‘El valor de la verdad’, y con tono burlón comentó que debe necesitar ‘facturar’, porque ‘la calle está dura’.



Recordemos que el sábado último, el modelo dominicano se sentó en el ‘sillón rojo’ y contó que Michelle Soifer le fue infiel, que lo golpeaba y hasta le había hecho brujería.



Ante eso, la cantante precisó: “No puedo hacer nada al respecto (sobre las afirmaciones de su infidelidad), pero creo que voy a empezar a cobrar. Por ahora, no voy a opinar, pero normal que él siga hablando, sé que la calle está dura”, detalló Michelle Soifer en ‘Mujeres al mando’.



Al parecer, la respuesta de Michelle Soifer se dará el próximo sábado en ‘El valor de la verdad’. Hasta ahora solo ha pasado la prueba del polígrafo y se espera que grabé el programa en los próximos días.



NIEGA INFIDELIDAD



Por su parte, Kevin Blow, actual pareja de Michelle Soifer, negó que su relación se haya iniciado por una infidelidad.



“Creo que Erick Sabater busca victimizarse, porque recuerdo que él afirmaba que su relación terminó por mutuo acuerdo y no por infidelidad. Es decir, ahora se desmiente solito”, agregó.



Además, lo calificó de mentiroso por varias de las cosas que dijo en el programa sabatino.



“Es una persona que cae en la mentira, porque no tiene una personalidad definida. Mi relación con Michelle Soifer no nació de una infidelidad sino que se dio con el tiempo”, aclaró Kevin Blow.