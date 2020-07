Después que Michelle Soifer no descartara formar parte de ‘Guerreros 2020′, donde están Guty Carrera y Nicola Porcella, Carlos Galdós indicó que si la ‘guerrera’ se va al reality azteca el Perú se va a quedar sin “personajes” en la farándula.

“Bueno, parece que Dios por raros se apiada de nosotros. Primero fue Nicola Porcella en México, y ahora leo que Michelle Soifer afirma que su nombre empezó a sonar en ‘Guerreros 2020’ de México. Qué generosidad la de Dios. ¿Qué va a pasar en la televisión peruana? Nos vamos a quedar sin personajes”, dijo el conductor radial en su espacio de Capital.

‘Michi’ dejó abierta la posibilidad de emigrar a México porque, según sus palabras, la están pidiendo allá.

“¿Irme? No, yo soy feliz acá pero allá me piden, entonces yo no sé qué hacer. Esperen que acá estoy bien, ya luego iré a liderar como capitana”, señaló Michelle Soifer.

“Espero que (Guty Carrera y Nicola Porcella) les vaya muy bien, están siendo queridos por la gente. Entonces, es importante. Me encantaría ir de visita o que vayamos un grupo, no sé. Y que se agarren las chicas de allá, nosotras somos power”, agregó la ‘guerrera'.

El 15 de junio se estrenó ‘Guerreros 2020’, que es la versión mexicana del reality peruano ‘Esto es guerra’, y los experimentados ‘guerreros', Guty Carrera y Nicola Porcella participan como representantes de nuestro país.

