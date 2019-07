Michelle Soifer confirmó su separación DEFINITIVA con Kevin Blow: "No era mi momento" | VIDEO | FOTOS

Confirmó lo que muchos ya sospechaban. Michelle Soifer anunció su separación definitiva de Kevin Blow. La conductora del backstage de Reinas del Show contó a América Espectáculos que ya no tiene el anillo de compromiso que le dio el dominicano.

"Ya tenía anillo, ya tenía todo. Pero no era mi momento. Sí, estoy soltera. No pensaba decirlo así sino mandar un comunicado para que puedan saber los motivos. Fue por mutuo acuerdo", declaró Michelle Soifer.

Además, la exparticipante de Esto Es Guerra manifestó que Kevin Blow ya se encuentra en República Dominicana enfocado en su carrera musical. Consultada sobre el restaurante que pusieron, manifestó que lo mantendrán.

"Ya regresó a su país y yo estoy tranquila aquí. (El restaurante) lo vamos a mantener ahí para que gente no especule ni diga cosas. Siempre han hablado, pero me siento bien, feliz, sola, soltera y estoy bien", indicó Michelle Soifer.

Pese a que el reportero le preguntó por los motivos que llevaron a que terminaran, 'Michi' evitó dar explicaciones. Michelle Soifer solo dejó en claro que disfruta de su soltería y que está tranquila.

"No viene al caso decir por qué. Son cosas que suceden. De repente un día tienes planes de algo y al otro día no. Y pasa. Estoy disfrutando mucho de mi soltería y me siento tranquila", finalizó Michelle Soifer.