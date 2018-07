Michelle Soifer confiesa que prácticamente ya convive con Kevin Blow | VIDEO

Michelle Soifer contó que prácticamente está conviviendo con Kevin Blow y no siente celos de Jennifer Bustamante, expareja del dominicano.

“Pasamos mucho tiempo juntos... no es una convivencia, pero creo que sí, se queda conmigo, yo voy con él (a su casa), casi (convivimos)” , afirmó ‘Michi’.

Se dijo que tu mamá no estaba de acuerdo con tu relación con Kevin.

Sí, pero no fue porque tuviera algo contra Kevin, sino por todo el cargamontón que me vino encima. Pero ya las aguas se calmaron y ahora se llevan superbién.

La ex pareja de Kevin (Jennifer Bustamante) se burló de tu relación.

No quiero decir (que está) despechada, simplemente no le gusta y es válido escuchar la opinión de cualquiera. A mí, personalmente, me tiene sin cuidado, porque es la madre de la hija de Kevin y hay que respetarla.

¿No te afectan sus comentarios?

No, para nada, me da pena la situación porque no tiene por qué ‘maletear’, ya pasó tanto tiempo.

Ellos se encontraron en una discoteca.

Me tiene sin cuidado, no me pongo celosa, de ella no... Son padres de una niña, por qué me voy a molestar, si ellos conversan semanalmente.