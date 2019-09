Michelle Soifer sobre supuesto coqueteo con Josimar: "En su momento diré mi verdad porque debo tener pruebas"

Michelle Soifer aseguró que jamás ‘coqueteó’ con Josimar, después que Kevin Blow mostró una conversación donde el salsero le dice: ‘Soy un michilover, me tienes loco’, tras publicar una fotografía donde muestra su derrier.



“Me da mucha pena que (Josimar) se vea involucrado. Jamás (hubo coqueteo entre nosotros), él es un talentazo, obviamente no puedo decir: ‘Nunca estaría con Josimar’, pero tampoco tuvimos la intención de estar juntos”, sostuvo Michelle Soifer.



¿La conversación que mostró Kevin es falsa?

Si me hackean el celular, no puedo (esperar nada más)...



¿Te bromeabas así (con mensajes subidos de tono) con Josimar?

¡Jamás! En su momento diré mi verdad porque debo tener pruebas.



¿Y qué pasó realmente con Farfán?

Conozco a Jefferson hace tiempo, fue mi vecino hace ocho años. Cualquier otra mujer intentaría colgarse de él, pero no me interesa su fama.



¿Y el bailarín (Sergio Álvarez)?

Le pedí disculpas. Con él solo bailé en ‘El artista del año’.



Tu abogado dijo que habría otros delitos por los que demandarás a Blow, ¿te extorsionó o robó?

Ya en su momento lo dirán...



Por otro lado, Josimar, en el programa ‘En boca de todos’, aseguró que no se iba a prestar a ‘ese circo’ y recalcó que el supuesto mensaje a Michelle ‘es falso’.



