Michelle Soifer, se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’, emitido este jueves 20 de octubre de 2022, para promocionar su nueva canción. Durante la entrevista, la exchica reality fue consultada por Luciana Fuster, quien ha sido noticia en distintos medios por la mala relación que tendría con las hermanas de Patricio Parodi.

Soifer defendió a su excompañera del reality e indicó que las mellizas influencers no deberían inmiscuirse en la relación sentimental de su hermano con la modelo.

“Yo creo en una relación de dos, los terceros sobran, siempre van a opinar toda la gente porque son figuras públicas. Ellos son dos chicos jóvenes que se quieren, que tienen todo el derecho de estar felices, de enojarse, de equivocarse y hay que dejarlos vivir, nada más” , agregó Michelle.

Michelle Soifer niega haberse atendido con la Dra. Fit

Rodrigo González aprovechó la oportunidad para preguntarle si se había atendido con la Dra. Fit: “He visto todo lo que ha estado sucediendo con la doctora, me da muchísima pena. Cada cosa tiene una explicación, me reuní con ella hace muchos años, la conozco hace muchos años, nunca me traté a ella”.

“¿Alguna vez te has puesto metacrilato en alguna parte de tu cuerpo?”, le preguntó Gigi Mitre a Soifer. “No, es más desconozco y soy ignorante del tema”, respondió la artista.

