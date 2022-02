Michelle Soifer arremetió con todo contra Magaly Medina en Mujeres al Mando este jueves, en una secuencia donde hablan del look de las famosas de la farándula de Chollywood. El programa presentó a la ‘urraca’ enfundada en un sexy vestido rojo y Michi no tuvo reparos en expresar su disconformidad.

Todo comenzó cuando Julián Zucchi, quien estaba de invitado en el espacio de Latina, resaltó que a la periodista le regalaron un auto Maserati. “Imagínate con ese vestido rojo así entrando a ese carro”, dijo el argentino.

Giovanna Valcárcel reaccionó y aseguró que no creía que Magaly conduciera su auto, sino su chofer. “No es el carro que manejes y qué te pongas, es quién lo maneja y quién lo usa”, interrumpió Michelle Soifer dejando en evidencia su enesmitad con la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese momento, la cantante de la ‘Nena’ criticó con todo a la ‘urraca’. “No me gusta, no me parece, no creo que vaya acorde, no lo veo natural, la veo atrancada”, dijo la exchica reality.

Michelle Soifer critica look de Magaly Medina https://www.latina.pe/noticias

TE PUEDE INTERESAR

Futurama: En 2023 estrenará nueva temporada de la serie animada, que regresa por Hulu

Paolo Guerrero ganaría este increíble sueldo tras firmar con Alianza Lima |VIDEO

¿Luciana y Ale Fuller se unen para enviar indirecta a Flavia?: “Los códigos entre amigas se respetan”