"Michelle Soifer va dejando muertos que viven hablando de ella" dice Santi Lesmes sobre Kevin Blow

El español Santi Lesmes sugirió a Michelle Soifer escoger mejor a sus parejas, luego que Kevin Blow dijo que le fue infiel y que coqueteó con Jefferson Farfán y Josimar.



“A Michelle le deseo lo mejor, pero la próxima vez que tenga un poquito de cuidado a la hora de elegir (a sus parejas). Porque parece que lo único que va dejando son muertos que viven hablando de ella”, sostuvo Lesmes, quien regresó a Lima y estuvo como invitado en ‘El show después del show’.

¿Crees que Kevin habló (en ‘Magaly TV, la firme’) por dinero?

Kevin todo lo hace por dinero. Este chico dice que es pastor y luego se expresa de esa manera de una mujer. Trigo limpio no es.

Se dice que se sentará en ‘El valor de la verdad’...

Seguro regresa por 50 mil solcitos y luego se irá con el rabo entre las patas. No me sorprende, esa silla es de los bataclanos y bataclanas, (él) tiene que estar.

¿Ingresarás a ‘El show después del show’?

No hay nada cerrado y sí me gustaría (integrar el elenco).



¿Y a ‘El artista del año’?

Como invitado no iría porque me considero la estrella de ese jurado, que lo respeto, pero ahora parecen ‘hermanitas de la caridad’. Hace falta alguien con mano dura.

