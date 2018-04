Michelle Soifer sobre demanda a Erick Sabater: "Nadie puede denigrarte" [FOTOS y VIDEO]

Michelle Soifer afirmó que no le afecta el calificativo de ‘víbora’ con el que Milena Zárate se refirió a ella, aunque le pidió ser más cuidadosa cuando se exprese de otra mujer.



“Creo que ese calificativo de víbora está de más, somos mujeres y no nos podemos atacar de esa forma, más ella que tuvo tantos problemas. Creo que debe pensar un poco antes de hablar, considero que es una mujer con trayectoria, me gusta su talento para el canto y baile, muy pocas en el Perú cantamos y bailamos. Realmente no sé por qué debemos pisotearnos entre nosotras”, dijo Michelle al presentar la nueva colección ‘CNC’ de MBLens.



¿Por qué crees que habló así de ti?, ¿tuvieron algún problema?

No, pero ella tuvo un problema con Chris (su hermana) en ‘El gran show’.



¿Te afecta lo que pueda decir de ti?

No, me río, es más yo tuitié: Con Yaha y yo, ya no alcanzó presupuesto para ti… por lo que ella dijo, pero ustedes saben que soy sarcástica y hablo mis cositas, quizá tendrá un poco de temor, no estoy en la mente de la gente, tal vez no me quiere, pues.



¿La demanda de Erick Sabater va hasta las últimas consecuencias?

Sí, la justicia se tiene que encargar. Yo creo que una mujer tiene un límite, nadie puede denigrarte. He cometido errores a lo largo de mi vida, sí, pero no tienen derecho a decir barbaridades sobre mí.



Dijeron que le fuiste infiel con Bruno Agostini.

No solo a él, sino a varias personas. Me da mucha pena porque a ellos (Agostinis) los considero mucho.



Si él (Sabater) te pide perdón públicamente, ¿cambiarás de opinión?

No, tendrá que asumir su responsabilidad, como cualquier mujer me voy a defender, no dejaré que me pisoteen.

