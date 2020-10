Kevin Blow le respondió a su expareja Michelle Soifer, quien dijo que lo demandaría por señalar que la ‘guerrera’ habría estado en ‘coqueteos’ con el futbolista Jefferson Farfán.

“Si lo piensa hacer (demandar) que lo haga, pero en silencio para que no quede mal como siempre”, precisó Blow.

¿Estás dispuesto a sacar pruebas?

Será mi defensa, no mi ataque. Quisiera, de todo corazón, que todo esto (enfrentamiento con Soifer) pare porque no terminará bien para ninguno de los dos. Solo le pido a ella (Michelle) y a su frustrada hermana con delirios de grandeza que no me mencionen más. Mi defensa (pruebas) no le conviene a nadie, será fuerte, se perderá más de lo que ella cree que ganará.