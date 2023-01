Michelle Soifer, exintegrante del reality “Esto es guerra”, tuvo una interacción con sus seguidores en Instagram y un cibernauta le consultó sobre la posibilidad de que ella participe en el Miss Perú.

“Participarías en el Miss Perú”, fue la pregunta de una usuaria a la intérprete de la canción “La Nena”. Ante la consulta, la cantante se animó a responder a su propio estilo.

“La verdad, no participaría porque opacaría a todas mis compañeritas y ustedes saben que eso de hacer sentir mal a otras personas con mi presencia no va conmigo”, dijo Soifer a manera de broma.

Finalmente, Michelle explicó que está enfocada en otros proyectos y que los certámenes de belleza no están dentro de sus planes: “Entonces, no, no, y no, eso no es lo mío ja, ja, ja” .

Es importante mencionar que la modelo Luciana Fuster confirmó su participación en el Miss Perú y se espera que otras figuras del espectáculo se sumen al concurso.

¿QUÉ ES DE MICHELLE SOIFER TRAS DEJAR LOS REALITIES?

Tras dejar los programas de competencias, la artista Michelle Soifer está enfocada en su carrera musical.

La intérprete nacional firmó con la productora Monumental Music y está a puertas de lanzar nuevo material.

VIDEO RECOMENDADO

Gino Assereto fue presentado en La Noche 'Esto es Guerra' y brindó unas palabras sobre su expareja Jazmín Pinedo, "Amar también es ver a la persona feliz, ella fue parte de una experiencia que tuve en esta vida, yo cerré un ciclo el año pasado, lo que yo suelto, yo no reciclo" afirmó el integrante de 'EEG'. (Fuente: América TV)