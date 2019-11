Michelle Soifer no descartó abrir un negocio con Giuseppe Benignini: "Tendríamos que tener algo formal"

Michelle Soifer admitió que ya oficializó su relación sentimental con el modelo Giuseppe Benignini, además, no tuvo reparo en reconocer que ambos son ‘pisados’.



“Somos un par de pisados, es que tiene que ser así. Los dos tenemos una relación muy bonita, aquí no hay quien mande, él no se interpone en nada de lo que hago, al contrario, es mi fan”, sostuvo Michelle Soifer.



Entonces, ¿ya es oficial?

Estamos empezando algo lindo. Nunca había tenido una relación tan bonita y divertida. La pasamos súper.



El ‘Principito’ te hizo una sorpresa, decoró tu cama en forma de corazón y con la frase ‘Te amo’...

Sí. Siempre tiene detalles muy bonitos, creo que nunca me habían querido tan bonito, ya necesitaba ese amor sano, dulce y que me haga sentir especial.



Por otro lado, el programa ‘Magaly TV, la firme’ dio a conocer que cerraste tu negocio de comida rápida y tu expareja Kevin Blow ha dicho que eso lo perjudica económicamente, porque invirtió dinero en el local...

¡Es increíble! No le responderé a él, porque lo que busca es que respondamos. Cerré mi negocio hace un mes porque no podía estar pendiente. Si Dios quiere, abriré un local y por otro sitio.



Magaly Medina dijo ‘¿ahora dónde trabajará Giuseppe?’, dejando entrever que no trabaja...

Eso no es problema de ella ni de nadie. Ya me acostumbré a que hablen lo que se les dé la gana, al final, no vivimos de ellos.



¿No descartas abrir un negocio junto a Giuseppe?

Él va por otro lado, pero si en algún momento se da, bacán, pero tendríamos que tener algo formal.