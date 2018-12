Michelle Soifer 'destruyó' a su 'dúo perfecto' Nikko Ponce y él le respondió así | VIDEO

Además de expresar su molestia en su cuenta de Instagram , Michelle Soifer tuvo duras críticas contra su pareja en 'El dúo perfecto, Nikko Ponce. La guerrera manifestó no estar cómoda con su actual acompañante y explicó los motivos.

"Nunca viene a ensayar. Creo que voy a hacer mi solo, si él logra llegar ese día, bacán. El problema es que no tiene tiempo para ensayar, entonces si era así hubiese dicho con anticipación y buscábamos otra persona que tuviera tiempo. No coincidimos en nada, qué pena que no llegué a encontrar un dúo", dijo Michelle Soifer en América Espectáculos.



La popular 'Sol' asegura además que se siente 'estresada' con la situación y menciona que ya ha renunciado a ganar la copa del reality de Gisela Valcárcel.

Michelle Soifer 'destruye' a su 'dúo perfecto' Nikko Ponce

"Yo vengo a hacer mi trabajo, ya me quité de la cabeza ganarme la copa, solo quiero hacer un buen performance para la gente" , agregó la cantante.

Al respecto, Nikko Ponce negó algunas de las afirmaciones de Soifer y comentó que si acude a las jornadas de ensayo. Finalmente acusó a la guerrera de cambiar la canción de su presentación, a último momento.

"No voy a pisar el palito. Si el sábado tengo que decir algo en vivo lo diré. Pero algo que sí debo decir es que no toda la vida la gente se tiene que salir con su gusto, están acostumbrados a hacer lo que uno quiere, acá las cosas se tienen que trabajar en dúo, son dos personas las que eligen y opinan", puntualizó el también actor.