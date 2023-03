Michelle Soifer levantó la polémica recientemente por una entrevista que le brindó al canal de YouTube ‘Flowreando’, donde se animó a revelar que mantuvo a varias de sus exparejas, entre las que destacan ‘El Principito’ Giuseppe Beningnini, Erick Sabater y Kevin Blow.

‘El Sol’ aseguró que jamás volvería a cometer ese error e inclusive confesó que en una oportunidad le regaló una moto de casi 20 mil dólares a Erick Sabater, una de sus exs más mediáticos y con quien inició su romance en Esto es Guerra.

A raiz de estas declaraciones de la cantante, cabe recordar quiénes fueron sus parejas más conocidas desde que se insertó en el mundo de la televisión, el show bussiness, la música y los realities.

EL CONEJO REBOSIO

Michelle Soifer inició un romance con el Conejo Rebosio en 2011, cuando participaban en Combate. Durante casi un año, la parejita se mostró más que cariñosa y romántica en el reality de televisión, llegando inclusive a dedicarse canciones.

Sin embargo, el trabajo y los compromisos de ambos terminaron por distanciarlos y en 2012, la cantante brindó una entrevista donde confirmó que estaba separada del futbolista.

En aquel entonces, se especuló que el Conejo Rebosio le había sido infiel a Michelle Soifer, pero ella misma se encargó de desmentir los rumores en declaraciones para Trome. “No quiero hablar de ese tema porque para mí es muy doloroso. Ahorita estoy tratando de distraerme y enfocarme en mi carrera. Por favor, no me atormenten porque no quiero hablar. La ruptura es definitiva. En todo caso, que lo diga él. Como señorita, yo no puedo hablar sobre la ruptura, que él te diga sus motivos de la decisión. No hubo terceras personas ni mucho menos falta de amor. Estoy muy triste ”, dijo en aquel año.

Michelle Soifer y el Conejo Rebosio

RINALDO CRUZADO

A inicios de 2014, empezaron a circular algunos rumores sobre un supuesto romance entre Rinaldo Cruzado y Michelle Soifer, sobre todo porque la cantante compartía, a través de su cuenta de Twitter, imágenes alusivas al número ‘8′, la camiseta del jugador.

El ‘Bombón asesino’ declaró en aquel momento y prefirió no referise a las especulaciones, asegurando que respetaba su actual relación con Erick Sabater. Sin embargo, en mayo de 2014 se viralizó un audio de YouTube que confirmaría que sí mantuvieron un romance. En el material, se escucha una conversación entre Michelle, Jazmín Pinedo, Gino Assereto y la productora de EEG, Mariana Ramírez del Villar, donde ‘Michi’ decía: “Es que yo ya no tengo nada con él”.

Poco después, en julio del mismo año, salieron a la luz unas polémicas imágenes de la cantante besándose con Rinaldo Cruzado, que al parecer datarían del año 2013.

Días después, en entrevista con Trome, Michelle Soifer aseguró que no se metió en la relación del futbolista y que lo que sucedió entre ellos era cosa del pasado.

Dos años más tarde, la mamá de Michelle Soifer, Katherine Cárdenas, confirmó que la cantante mantuvo un romance con Rinaldo Cruzado, pero aclaró que no se metió en su matrimonio. “Sí, Michelle estuvo con Rinaldo. Fue un tiempo muy corto, me parece que él estaba separado. Comentaron que mi hija había sido la amante, pero siempre dirán lo que sea, no me sorprende nada, siempre tratarán de hacer quedar mal a Michelle. No sé exactamente el tiempo (que estuvo con Cruzado), pero sí lo he conocido, es una buena persona y caballero”, dijo para el programa ‘Cuéntamelo todo’.

Al respecto, el Conejo Rebosio declaró que cuando estuvo con Michi ella conoció a varios de sus compañeros de la selección, aunque no confirmó un romance con el futbolista.

Michelle Soifer y Rinaldo Cruzado

GINO ASSERETO

Los rumores de un romance entre Gino Assereto y Michelle Soifer comenzaron a sonar fuerte durante los inicios de Esto es Guerra en 2013. En el programa de América, ambos mostraron una fuerte química pero el romance no llegó a buen puerto cuando el ‘Tiburón’ conoció a Jazmín Pinedo, quien luego se convertiría en madre de su última hija.

Más tarde, Michi aclaró que nunca fueron pareja. “Tuvimos una amistad bonita, grabamos un par de canciones y punto”, aseveró.

Michelle Soifer y Gino Assereto

ERICK SABATER

El romance entre Michelle Soifer y Erick Sabater se inició en los sets de Esto es Guerra. En el programa, vivieron momentos de felicidad y se mostraron más enamorados que nunca. Tuvieron más de cuatro años de relación pero todo habría terminado por una infidelidad del ‘Sol’, según contó recientemente Kevin Blow, quien fue su siguiente pareja.

El dominicano reveló, para Magaly Tv La Firme, que su relación con la cantante al inicio fue laboral pero pronto comenzó a surgir el amor y hasta iban de viaje juntos, diciendo que era por trabajo aunque ya se mostraban como pareja y hasta compartían habitación.

Michelle Soifer y Erick Sabater

KEVIN BLOW

La relación entre Kevin Blow y Michelle Soifer empezó en 2015, aparentemente cuando ambos tenían otras parejas. La parejita estuvo junta durante cuatro años pero terminaron en medio de fuertes acusaciones de violencia.

Recientemente, el dominicano reveló en conversación con Magaly Medina que Michi lo agredió en varias oportunidades e inclusive mostró un video de su presunta violencia. Por si fuera poco, también admitió que en alguna oportunidad le levantó la mano a su exnovia.

Michelle Soifer y Kevin Blow

GIUSEPPE BENIGNINI

Michelle Soifer y Giuseppe Benignini iniciaron su relación en 2019, luego que la cantante terminara su largo romance con Erick Sabater. Ambos se mostraron más enamorados que nunca pese a unas comprometedoras imágenes del popular ‘Principito’ con un estilista, esparciendo los rumores sobre su orientación sexual.

El ‘Sol’ decidió hacer caso omiso a las especulaciones y continuó su relación con el venezolano e inclusive lo ayudó a abrir su propio local de comida rápida. Sin embargo, el amor no les duró mucho y terminaron en 2020.

Michelle Soifer y Giuseppe Benignini

