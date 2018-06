¿Michelle Soifer está embarazada? Guerrera revela toda la verdad | VIDEO

‘Estoy barrigoncita’, indicó Michelle Soifer para descartar los rumores de un posible embarazo debido a los mareos que ha venido sintiendo en los últimos días.

“Estoy barrigoncita, no embarazada. Tuve una descompensación debido al estrés, pues por el trabajo no se come bien, pero no es nada, no hay de qué preocuparse” , comentó la popular ‘Michi’.

Luego, agregó que siempre comentan a la ligera y relacionan su buen momento sentimental con Kevin Blow con los mareos.

“La gente dice esas cosas porque estoy en una relación sentimental muy feliz, contenta, tranquila y quieren verme dando el siguiente paso” , añadió Michelle.

Respecto a la competencia en ‘El artista del año’, dijo que se ve en la final con Yahaira Plasencia.

“La semana pasada tuve un puntaje bajo porque los sentenciados llevaron refuerzos y jugó en contra de mi persona y la de Yahaira, que éramos las invictas del reality. Pero vamos a llegar a la final, por mi parte estoy preparando algo bonito y contaré con la ayuda del ‘Dúo Idéntico’. Además, espero que Lucho Cáceres deje de ser malo y nos ponga un 10” , acotó.