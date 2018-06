Michelle Soifer y Kevin Blow están más enamorados que nunca. La pareja se luce junta en cada oportunidad que tiene y el dominicano está siempre al lado de la participante de Esto Es Guerra .

Recientemente, Michelle Soifer demostró que tiene una excelente relación con la hija de Kevin Blow, pues los tres pasaron juntos el Día del Padre. La chica reality reveló que ella sueña con tener varios hijos.

Se supo que Michelle Soifer sufrió de náuseas y malestares durante los días de ensayo previo a su presentación en El Artista del Año. La producción se preocupó del estado de la participante y le consultaron si necesitaba alguna atención especial.

Esta situación disparó las alarmas sobre un posible embarazo de Michelle Soifer , después de sus declaraciones de tener hijos y su buen momento con Kevin Blow. Sin embargo, la chica reality calmó a todos y dijo que aún no era su momento.

"Nada de esto (se toca el vientre) Nada de esto. Todavía no. Pero sí estuve un poco debilucha entonces no tuve buenos tiempos para los ensayos. Y siento que para un día, estuvo bien. Yo renegaba porque me ponen primera", declaró Michelle Soifer.

Además, la participante de Esto Es Guerra contó que no ve tan seguido a Kevin Blow porque está ocupada manejando sus negocios. Sin embargo, reconoce que es sano para la relación que cada uno tenga sus tiempos.

¿Michelle Soifer embarazada?

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.