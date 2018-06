Kevin Blow impidió que Michelle Soifer y Erick Sabater tuvieran un reencuentro | VIDEO

Hace ya un buen tiempo que Michelle Soifer y Erick Sabater terminaron su relación, y no en los mejores términos, pues el fin de su romance se dio en medio de rumores de infidelidad de parte de la popular ‘Michi’, luego que ella fuera relacionada con Kevin Blow.

En más de una oportunidad, Michelle Soifer y Erick Sabater se han enfrentado en TV y ambos han lanzado graves acusaciones. Incluso, la participante de Esto Es Guerra presentó una demanda contra su expareja por difamación.

Debido a todo lo que ha sucedido en el pasado, Michelle Soifer prefiere mantener su distancia con Erick Sabater . Sin embargo, ambos estuvieron a punto de verse cara a cara durante el avant premiere de una película. Kevin Blow sí estuvo ahí y hasta se sentó unos metros cerca a su compatriota.

En conversación con América Noticias, Michelle Soifer contó que la noche del estreno de la película, ella estaba invitada al mismo evento, pero se le hizo tarde tras salir de una comida con su papá. En ese momento, recibió la llamada de Kevin Blow.

Dominicanos coincidieron en un evento y se ignoraron. Blow le aconseja que ponga su circo. Modelo le recordó que declaró que lo iba a buscar para agredirlo, pero 'manco, no soy'

“Me fui a comprar con mi papi unas cosas porque nos estamos mudando y (Kevin Blow) me llama y me dice: ‘¡Amor, amor!’, y yo le digo: ‘Mira no voy a poder ir’, y él me responde: ‘Mejor, ni vengas porque después te van molestar a ti y no quiero que te expongas’”, contó Michelle Soifer a América Espectáculos.

Según contó la participante de Esto Es Guerra, Kevin Blow sí pudo soportar estar cerca a él, pero prefería que Michelle Soifer no. "Para mí sí iba a ser incómodo porque sé que van a buscar algo qué hablar”, finalizó la participante de ' El Artista del Año'.

