La guapa Michelle Soifer se dio un tiempo entre sus obligaciones en los programas ‘Esto es guerra’ y ‘El artista del año’ para responder nuestro cuestionario, en el que ya no oculta sus sentimientos hacia su actual pareja, Kevin Blow.

El amor es...

El amor se va cultivando con el tiempo y va creciendo, pero lo que en realidad me mantiene firme es la fe de creer en la persona que está conmigo, que va a funcionar y nos apoyaremos siempre, a pesar de tantas críticas y obstáculos. Eso es Kevin. Mi amor.

Tu perfume favorito...

No tengo uno, pero me encantan las fragancias dulces.



¿Qué comida no te gusta?

No me gusta el mondongo ni nada de vísceras.

Michelle Soifer fue sentenciada en el Artista del Año.

¿Cuál es tu objetivo en ‘El artista del año’?

Ganar.

El sonido qué más te agrada...

La lluvia.



Un sueño recurrente...

Sueño siempre locuras, una vez soñé que era un escorpión inmenso y otra vez fui un león.

La televisión es...

Mi pasión, mi trabajo.



¿Y ‘Esto es guerra’?

Es mi segunda familia.



Una cualidad de tu pareja...

Es muy inteligente.

Michelle Soifer deslumbró en la pista del Artista del Año.

Tu peor defecto es...

Ser olvidadiza y muy celosa.



Fruta preferida...

El mango.



Tu persona favorita...

Dios.



¿Qué te hace perder el control?

Cuando me ‘pico’ en los juegos de ‘Esto es guerra’, me estreso mucho.

¿Te pintarías el pelo de azul?

Claro que sí, de todos los colores.



Un sueño postergado.

Tener un terreno inmenso y construir varias casas para mi familia.



Una canción que te trae bonitos recuerdos...

‘Quiéreme’ de Nuria Fergó.

¿Quieres tener un bebé?

Me gustaría tener tres bebés.



Un color que no existe en tu guardarropa...

Tengo todos los colores.

Michelle Soifer vs. Milett Figueroa en El Artista del Año

La violencia hacia la mujer es...

Una desgracia que ocurre en el mundo, pero el día que aprendamos el respeto y se lo inculquemos a nuestros hijos, entendiendo que todos somos iguales, podríamos llegar a hacer un cambio.



Lo que más cuidas de tu salud es...

Mi espalda, porque me duele mucho.



¿A qué hora te acuestas?

Depende del trabajo, usualmente a la 1 de la madrugada.



Si estás triste, ¿en qué piensas para alegrar tu día?

Canto y escucho música.



¿Cuál es el superpoder que te gustaría tener?

El de sanar enfermedades.