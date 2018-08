Michelle Soifer sobre Erick Sabater: "No podría tener una amistad con una persona que me lastimó" | ENTREVISTA

Michelle Soifer afirmó que no podría ser amiga de Erick Sabater, porque la lastimó y espera llegar a una conciliación con el dominicano, luego que lo demandó por difamación.



“Qué bueno que (Erick) haya cambiado de parecer y me desee lo mejor después de tres años de haberme chancado”, dijo ‘Michi’ en la inauguración del spa integral ‘Cambio Radikal’, en Miraflores.



¿Qué fue de la demanda que le entablaste?

La primera no procedió por falta de pruebas, pero la segunda ha sido aceptada y lo que deseo es llegar a un acuerdo, no quiero hacerle daño a nadie.



Dijo que acepta tu felicidad y respeta tu relación.

Creo que así no tenga una relación tiene que respetarme. Tuvo el triste error de hablar mal de una persona con la que estuvo tanto tiempo.



¿Esperas que algún día puedan conversar?

No, jamás, de qué hablaríamos.



Quizás quiere ser tu amigo...

No, yo ya tengo mis amigos... no podría tener una amistad con una persona que me lastimó.



Por su parte, Erick Sabater se refirió a Kevin Blow, quien aseguró que habla de él porque ‘la calle está dura’.



“Me va bien e invitan a todos los programas. Es más, me ofrecieron entrar en ‘El artista del año’, pero no soy cantante. No deseo pasar vergüenza como otras personas, que lamentablemente se quieren vender de una manera y no lo son. No sé si opinó de mí, que se pelee solo, con Michelle no tengo ningún tipo de problema”, manifestó.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE