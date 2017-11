Michelle Soifer: Su ex Erick Sabater la defiende y cuadra a Fabio Agostini (también a Kevin Blow)

Erick Sabater cuadró aFabio Agostini y le pidió más respeto para su exparejaMichelle Soifer, al llamarla ‘Monique Pardo’en el programa ‘Esto es guerra’.



“No estoy de acuerdo con ese comentario, imagino que es uno de sus chistes y debe guardar más respeto. Soy admirador de Monique Pardo, es una mujer talentosa y divertida. Fabio solo busca ofender a Michelle Soifer, pero debería recordar que ella lo apoyó mucho”, refirió el dominicano Erick Sabater.



¿Por qué hay esa bronca entre Michelle Soifer y Fabio Agostini?

Bueno, él hace un tiempo dejó entrever que su hermano Bruno tuvo algo con Michelle. Yo he hablado con Bruno al respecto, somos amigos y me ha dicho que nunca pasó nada. Ella también lo negó.



¿Saludaste a Michelle Soifer por su cumpleaños?

No, porque ella para mi cumpleaños tampoco me llamó. Creo que le prohibieron que lo hiciera.



Ella dice que es feliz...

No lo creo.



¿Qué te parece que Kevin Blow agradezca a la vida por conocerla?

Debe agradecerme porque yo se la presenté, es un ‘pelotudo’, conchudo.



(E. C.)

