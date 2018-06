Michelle Soifer: Erick Sabater afirma que nunca tuvo miedo a demanda de chica reality [VIDEO y FOTOS]

‘Nunca tuve temor de nada’, expresó el modelo Erick Sabater tras enterarse de que el juez del 33 Juzgado Penal de Lima, Jesús Pacheco, rechazó la demanda por difamación que le interpuso Michelle Soifer.



“Jamás me notificaron. En el caso de ella (Michelle Soifer) hizo una solicitud (de demanda) y tengo entendido que se la han denegado, pero era de esperarse porque nunca dañé su honor ni le falté el respeto. Sabía que eso no iba a proceder”, sostuvo Erick Sabater.

¿Piensas tomar alguna medida legal en contra de Michelle o Kevin Blow?

Se me perjudicó muchísimo porque jugaron con el tema que estaba denunciado, que me tenía que quedar callado o de una deportación. Mis abogados evaluarán la situación, para saber qué tanto afectó mi imagen la supuesta denuncia, y se tomarán las medidas que se tengan que tomar. De Michelle no hay nada que hablar; si existe un tema legal, lo verán mis abogados y ahí quedará.

En tanto, Michelle Soifer sostuvo que no le molesta que su actual pareja, Kevin Blow, se haya encontrado con la madre de sus hijos.



“Siempre estamos apoyándonos, nos sentimos felices. A mí no me incomoda nada; mientras estemos bien, el resto sobra. Los dos nos vacilamos, no vamos a renegar ni ponernos mal. Estamos tranquilos, felices, trabajando”, dijo Michelle Soifer.