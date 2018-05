Michelle Soifer no dará marcha atrás en demanda contra Erick Sabater [FOTOS]

Michelle Soifer afirmó que no dará marcha atrás en su denuncia contra Erick Sabater, a pesar de que el dominicano afirmó que no ha recibido ninguna demanda por parte de la popular ‘Sol’.



“Yo sigo firme con mi decisión (de demandarlo), no voy a ir para atrás, si quiere que siga esperando, mis abogados sabrán el momento (en que la interpondrán)”, dijo Michelle Soifer.

La ‘guerrera’, quien sostuvo una relación de casi tres años con Erick Sabater, aseguró que le da pena que él hable de una infidelidad de su parte.



“De verdad, qué pena que pase todo... debería darle vergüenza”, indicó Michelle Soifer, al mismo tiempo que agregó que mientras más hable Sabater, sus abogados tendrán más argumentos y documentación para demandarlo.