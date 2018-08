Michelle Soifer: "Tiene derecho a ser feliz", dice Erick Sabater | FOTOS

Erick Sabater aseguró que quiere a Michelle Soifer porque fue una persona importante en su vida, pero prefiere no seguir hablando de ella porque tiene una relación y la respeta.



“Yo a Michelle la quiero, la quise en su momento porque fue una persona que formó una parte muy importante de mi vida. Espero que le vaya bien, que las cosas vayan fluyendo, que pueda lograr lo que ella en verdad siempre ha querido. En ningún momento comenté lo de su matrimonio (que no se podía casar porque aún no se divorcia) como si me estuviera burlando, jamás, yo creo que ella tiene derecho a ser feliz. Tengo un respeto por Michelle y su familia, su relación hay que respetarla. Siempre le voy a desear lo mejor y espero que resalte en todo lo que se proponga, pues es una mujer supertalentosa”, dijo el dominicano.



De otro lado contó, que el viernes estuvo en ‘Esto es guerra’ visitando a sus excompañeros, pero no se cruzó con ‘Michi’.



“Pude verla de lejos, después no la vi. Yo estaba en la parte de atrás. No tengo ningún problema con Michelle, es más, para mí lo ideal sería que en algún momento podamos conversar”, indicó.



Por último, afirmó que le gustaría regresar al reality.



“Yo creo que puede estar bien, porque ella ya lo superó (el rompimiento), continúa su vida normal porque tiene una relación y yo soy muy respetuoso en eso”, manifestó.

