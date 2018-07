Michelle Soifer: "Erick Sabater está desesperado"

Michelle Soifer restó importancia a las críticas que recibió, luego que Kevin Blow le propuso matrimonio.



“Me siento feliz, tenemos unos planes muy bonitos. Siempre he dicho que quiero tener una familia bien grande, por eso es que estamos trabajando bastante”, mencionó Michelle Soifer .



A su vez, la popular ‘Michi’ agradeció a Gisela Valcárcel, quien le pidió a Erick Sabater que no mencione más a la ‘guerrera’.



“Me parece muy bien, quiero mucho a Gisela. Me sentí respaldada por su comentario, porque lo de él (lo que Erick habla) es un acto de desesperación y jalar prensa”, manifestó la ‘guerrera’.



‘ES UN TÍTERE’



En tanto, Kevin Blow no cree en las disculpas de Erick Sabater , luego que puso en duda que lo hayan asaltado.



“Sus disculpas me parecen una hipocresía, él es títere de un asesor. No le creo, porque tira la piedra y esconde la mano”, sostuvo.