Michelle Soifer: Erick Sabater no siente miedo de demanda por difamación agravada [VIDEO y FOTOS]

Tras conocer que Michelle Soifer lo ha demandado por difamación agravada, Erick Sabater dijo que afrontará el proceso porque ‘el que no la debe, no la teme’.



“No me han notificado, pero voy a defenderme. No tengo miedo ni me pongo nervioso. El que no la debe, no la teme. Siempre he dicho la verdad, no entiendo el tema de difamación, yo afirmé que ellos ( Michelle Soifer y Kevin) tenían una relación durante el tiempo que estuvo conmigo”, expresó Erick Sabater.



A su vez, recalcó que no entiende la razón por la cual Michelle Soifer lo demanda. “Siempre la defendí cuando todo el mundo la atacaba. Debería demandar a Guty Rivera, el ‘Zorro Zupe’ o Jeyci Hernández. Y ahora, al defenderme, tendrán que salir muchas cosas a la luz que no la van a beneficiar”, agregó Erick Sabater.

Erick Sabater se pronuncia por la querella que Michelle Soifer presentó en su contra

Por su parte, Karen Schwarz contó que era penosa la forma como Michelle Soifer y Erick Sabater están enfrentados.



“Que fea manera de terminar la relación, esto recién ha empezado y veremos qué más va a pasar. No voy a juzgar a nadie, eso lo hará el Poder Judicial... pero sin duda, debe haber sido una decisión difícil para Michelle Soifer”, comentó.