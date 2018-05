Michelle Soifer: ¿Erick Sabater la echa de infiel? Asegura que se metió con Kevin Blow cuando estaba aún con él | FOTOS

Erick Sabater no tardó en responderle a Michelle Soifer, quien comentó que estaba decepcionada por las actitudes del modelo .



“Más decepcionado me siento yo, porque se metió con alguien que era mi amigo (Kevin Blow). No solo es una persona a quien le abrí las puertas de mi casa, sino que todo el mundo sabe que ella ( Michelle Soifer ) mantuvo una conexión con él durante mucho tiempo, cuando yo no estaba (en Perú)”, manifestó Erick Sabater .

¿Consideras que Michelle Soifer era la persona que te estancaba durante el tiempo que fueron pareja?

Evidentemente. Mucha gente dice que había cambiado. Lamentablemente, descuidé mucho mi persona por cuidar la relación. Lo que me molesta es que se quiera hacer la digna y la persona que no ha dicho nada.



¿Qué sientes actualmente por ella?

Pena por su carrera, no por su persona, porque estaba en la cúspide y ha caído de pico. Yo estoy en el mejor momento, no tengo que buscar trabajo en ningún reality, pese a que me han llamado.

¿Ya te llegó alguna notificación de la supuesta demanda que te iba a entablar?

No he recibido ni carta notarial ni notificación, porque no las hay. Tal vez utilizaron los medios para hablar y meterme miedo, pero jugar con un tema de deportación es delicado. Soy una persona que vive de su imagen y eso (comentarios de Soifer) me ha perjudicado un montón.