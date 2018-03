Michelle Soifer: Erick Sabater dice que tiene pruebas de la infidelidad de 'Michi' [VIDEO y FOTOS]

¡Se fue con todo! “Ella me fue infiel con Kevin Blow y tengo pruebas”, aseguró el fornido Erick Sabater al enterarse de que Michelle Soifer, sigue refiriéndose a él.



De igual forma, Erick Sabater sostuvo que Michelle Soifer ya es parte de su pasado. Asimismo, reiteró que ella 'sacó los pies del plato'.



“Ella forma parte de mi pasado. Si ella quiere seguir opinando, dejando entrever cosas o jugando en las redes sociales diciendo que tienen un secreto mío, eso es problema de ella. Voy a esperar que siga jugando. La única persona afectada he sido yo, porque sufrí una infidelidad, puedo confirmarlo. Ella me fue infiel con el señor Kevin Blow. Toda su familia sabía lo que estaba pasando”, aseveró Erick Sabater.



Hay que mencionar que Michelle Soifer no descartó tomar acciones contra Erick Sabater por las afirmaciones que ha lanzado recientemente.



"Él puede decir lo que le dé la gana y de eso se encargará la justicia”, indicó Michelle Soifer.

