Michelle Soifer sobre Erick Sabater por poner en duda asalto a Kevin Blow: "Ya no me puede decepcionar más"

Michelle Soifer precisó que Erick Sabater ya no la puede decepcionar más, luego que puso en tela de juicio el asalto que sufrió Kevin Blow.

“No me sorprende, pero esto no es un lindo tema para inventarse, él tiene 7 puntos en la cabeza producto del golpe que recibió con la punta de la pistola, así que pudo haber una desgracia, pero gracias a Dios, Kevin sigue conmigo”, dijo Michelle Soifer .

Pero Erick piensa lo contrario...

Erick ya no me puede decepcionar más, lo que diga es como si una mosca pasara y sí me gustaría tener 5 hijos con Kevin y tener una guardería como él dice.

‘KAREN SE ME CAYÓ’

​

Por otro lado, Kevin Blow expresó su fastidio por el comentario de Karen Schwarz , quien dudó del atraco que sufrió.

“No me importa lo que él diga, pero Karen (Schwarz), se me cayó, la tenía en un buen lugar como buena periodista, aunque no creo que lo sea, porque me parece un poco ignorante su comentario”, afirmó Kevin Blow.

