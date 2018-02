Michelle Soifer reaparece en TV y se muestra como nunca antes: "No soy feliz" [VIDEO]

Michelle Soifer reapareció en televisión pero su actitud no fue la misma. Por primera vez, el 'bombón asesino' se mostró sin su fuerte coraza y aceptó que no se encuentra pasando un momento feliz y está triste actualmente.

En una entrevista para el programa 'En Boca de Todos', Michelle Soifer confesó que se siente mortificada por el trato que ha recibido últimamente por parte de sus detractores y por los comentarios de su expareja, Erick Sabater.

Michelle Soifer aseguró que, aunque no está sola, se siente triste por las constantes críticas e intromisiones en su vida privada. Además se refirió a las críticas sobre su peso que muchas personas le hicieron y que rumorearon fue la razón por la que dejó Esto Es Guerra.

"No sé que ganan, no sé qué quieren. Lo peor de todo es que la gente no se da cuenta de eso. Soy un ser humano que siente y comete errores. No puedo ir por la vida pensando qué le va a gustar y qué no le va a gustar a la gente. Déjenme ser yo", dijo Michelle Soifer.

Michelle Soifer sobre Erick Sabater Michelle Soifer sobre Erick Sabater

"Es mi vida. Son mis sentimientos. Si estoy gorda o flaca es mi problema, es mi decisión. Esas son cosas que me mortifican, me ponen triste. Se ha atacado demasiado. Hubieron muchos chismes. No sé qué pensar", continuó Michelle Soifer.

"Me da pena. A mi se me ha calificado de todo. Se han burlado de mi. Son personas que no saben de mi vida pero se toman el tiempo de denigrarme como mujer, inventarse cosas. Me duele. Me da impotencia", aseguró Michelle Soifer.

"Yo sé muchas cosas. Muchas cosas que seguro comprometerían a muchas personas. Pero qué gano yo diciéndolas o chismeándolas. Yo no quiero ser víctima. Me molesta que me duela y me afecte", expresó Michelle Soifer.

Michelle Soifer no está feliz

