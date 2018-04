Michelle Soifer presenta querella contra Erick Sabater por delito de difamación ¡Se prendió! [VIDEO y FOTOS]

Michelle Soifer se hartó y querelló a Erick Sabate por el delito de difamación. Trome.pe tuvo acceso al documento que presentó la integrante de Esto es Guerra, en este se puede leer que la cantante siente que las declaraciones del puertorriqueño vulneran su honor.



Michelle Soifer quiere que la justicia peruana castigue a Erick Sabater. "Autor del delito de difamación agravada [...] cometido a través de medio de prensa televisivo, difundiendo graves imputaciones que afectan y lesionan mi honorabilidad, por lo que pido se le imponga la pena máxima fijada por la ley", se lee en el escrito presentado por la integrante de Esto es Guerra.



De esta manera, Michelle Soifer le comunica a Erick Sabater que si él no deja de mencionarla habrán consecuencias legales. La historia de amor que vivieron las figuras televisivas terminará en los tribunales tras los dichos del puertorriqueño.



En octubre de 2016, Michelle Soifer y Erick Sabater pusieron fin a su relación. No obstante, los dimes y diretes entre ambas figuras televisivas continuaron. El puertorriqueño se refirió en más de una ocasión al peso de la chica reality y dio a entender que le fue infiel.



La integrante de Esto es Guerra también ha tenido duros calificativos contra el puertorriqueño. “Estoy mortificada, me he sentido traicionada y triste. Las cosas que suceden entre cuatro paredes, ahí se deben quedar. Tengo una decepción muy grande, cada día me siento más sorprendida de la falsedad de las personas y no me toca el corazón lo que dice. De todo lo que pasa, me entero por redes sociales, porque trato de evitar ver ese tipo de televisión que me daña emocionalmente”, declaró Michelle Soifer a la ‘Chola Chabuca’.

