ENAMORADO. Erick Sabater dejó de compartir hace mucho tiempo información sobre su vida personal y ha sorprendido a sus seguidores anunciando que se convertirá en padre de una pequeña niña. Tras la polémica separición que vivió con Michelle Soifer, el modelo reapareció rompiendo en llanto por la bendición de su hija.

“ Hola, amigos, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que se han alegrado tanto por mi pequeña bebé que estoy esperando, gracias por alegrarse, gracias . Quise compartirlo porque sentía que ya era hora, lo tenía muy calladito, sé que a veces duele cuando las personas conseguimos ser felices a pesar de los tropiezos”, se pronunció la pareja de Erick en sus redes sociales.

El video fue compartido por el portal de Instarándula, donde el periodista Samuel Suárez no dudó en felicitar al excombatiente y recalcar que ahora su vida es totalmente íntima, a diferencia del pasado.

“Para sorpresa nuestra, Erick Sabater se convertirá en padre de una niña y así fue la fiesta de revelación de sexo a su entorno cercano. Si bien el ex de Micheille Soifer no ha posteado la noticia en sus redes, aquí pueden ver la emoción que tiene por la pronta llegada de su heredera . En general, Erick no comparte su vida privada en redes y ayer su actual pareja reveló el gran secreto que guardaban”, señaló.

TROME | Erick Sabater será padre

ERICK SABATER Y SU INCREÍBLE CAMBIO FÍSICO

En febrero de este año, Erick Sabater apareció en la boca de todos al lucir completamente diferente a como cuando estaba con Michelle Soifer.

“Tanto que la fastidiaba a la Soifer, tanto que decía que tenían mala mano y mírenlo ahora, al ‘bombón asesino’, más parece una bomba de gas”, fueron los comentarios de ‘Peluchín’ en aquel entonces.