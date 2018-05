Michelle Soifer: "Es triste descubrir que Erick Sabater nunca estuvo enamorado de mí"

“Es triste descubrir, después de tres años, que él nunca estuvo enamorado de mí”, dijo Michelle Soifer sobre su pasada relación con el dominicano Erick Sabater.



“Hemos tenido una relación larga que para mí fue verdadera y ahora descubro que nunca estuvo enamorado, es un poco triste”, señaló.



¿Crees que sigue hablando de ti porque no te supera?

No lo sé.. No creo que sea así, pero sí me da lástima que después de tantos años de relación me venga a enterar que nunca estuvo conmigo por amor.



¿Te sentiste utilizada?

También, aunque mi personalidad me ayuda bastante (hace una gesto que le resbala), pero en un momento de soledad, tranquilidad, dices: ‘oye, qué pena, cómo no te diste cuenta’. Me sentí triste, decepcionada.



Hablando de otro tema, ¿sigues siendo amiga de Milett Figueroa?

Ella no es mi amiga... cada una sigue su camino y punto.



‘NO HACEN RATING’

Gisela pidió más respeto para sus participantes por las críticas que han recibido de ‘Peluchín’, Magaly y de las redes sociales.

En las redes sociales hay gente detrás de una pantalla que no importa. Con respeto a Rodrigo y Magaly qué podemos esperar de personas que no hacen rating, que no les va bien. Están pegadazos a América, entonces lo único que puedo decirles es ‘gracias por la sintonía’.



¿Te mortifican esos ataques?

No, respeto a Magaly por su trayectoria, a Rodrigo también... pero pienso que si tanto quieren criticar mejor que busquen los talentos que hay en Latina.



¿Qué talentos crees que tengan?

Muy buena lengua y buenos dedos para estar ahí tuiteando. (M.Casas)

Michelle Soifer