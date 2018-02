Michelle Soifer se siente traicionada por Erick Sabater y lo destruye de esta manera [VIDEO]

A Michelle Soifer no le gustó nada las amenazas de Erick Sabater de revelar las verdaderas razones por las que su relación sentimental terminó. Durante una entrevista para el programa de La Chola Chabuca, la popular 'Michi' dejó mal parado a su ex.

“Me siento sorprendida por la falsedad de las personas”, expresó Michelle Soifer, al ser consultada por las declaraciones que dio su expareja Erick Sabater, quien dijo que pronto mostrará pruebas que darían a conocer los verdaderos motivos de su ruptura con la cantante.

“Estoy mortificada, me he sentido traicionada y triste. Las cosas que suceden entre cuatro paredes, ahí se deben quedar. Tengo una decepción muy grande, cada día me siento más sorprendida de la falsedad de las personas y no me toca el corazón lo que dice. De todo lo que pasa, me entero por redes sociales, porque trato de evitar ver ese tipo de televisión que me daña emocionalmente”, declaró Michelle Soifer a la ‘Chola Chabuca’.

¿Bruno Agostini y Michelle Soifer mantuvieron affair?

Asimismo, Michelle Soifer no tuvo temor en retar a Erick Sabater para que difunda dichas pruebas. “Que haga lo que quiera. En una relación no puedes ir grabando a tu pareja y sacando cosas personales", aseguró.

"Para mí, cayó muy bajo, no se puede meter con cosas mías, tengo familia, hermanitos y padres. No me conviene hablar de él, es un pasado que me atormenta, ya pasaron dos años (de la ruptura) y estoy haciendo mi vida. (Hablar de Erick) es como jalar una cadena que me arrastra”, mencionó Michelle Soifer, quien deslizó que ya habría formalizado su relación con Kevin Blow.

Michelle Soifer con Kevin Blow y Erick Sabater

“Estoy feliz, pero no he dicho que estoy sola y soltera” , acotó Michelle Soifer sobre su supuesta relación con el cantante Kevin Blow. Como se sabe, han sido vinculados por mucho tiempo pero no han oficializado nada.

En tanto, Sabater reveló que demandará a Kevin Blow por señalar que tendría ciertas preferencias sexuales. “Esa persona tendrá que responder a las autoridades, a mis fans y a las personas que me educaron”, refirió el ex de Michelle Soifer.

Erick Sabater sobre Michelle Soifer

