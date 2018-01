Michelle Soifer: "Erick Sabater es un chico lindo" [VIDEO]

Michelle Soifer afirmó que está ‘soltera, pero no sola’ y le desea lo mejor a Erick Sabater, de ser verdad que está con Paula Manzanal.

“Erick es un chico lindo del que cualquier mujer se puede enamorar. Le deseo lo mejor”, dijo ‘Michi’ en una firma de autógrafos en ‘MBLens’ empresa con la que donó 5 mil soles a la ‘Teletón’.



Parece que está saliendo con Paula Manzanal...

No puedo opinar de alguien que no conozco. Sé que es una chica linda, guapa, pero nada más.



¿Estás saliendo con alguien?

Estoy soltera, pero nunca sola ja, ja, ja.



Pero siempre se te ve con Kevin Blow...

Es que no tenemos nada que ocultar, no tenemos por qué escondernos, siempre nos van a ver juntos.





